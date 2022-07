© Copyright : DR

Kiosque360. Visé par une campagne sur les réseaux sociaux appelant à sa démission à la tête de l’Exécutif Aziz Akhannouch se réunit, ce lundi, avec les parlementaires de son parti pour resserrer les rangs face à ces attaques. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le président du RNI Aziz Akhannouch va se réunir, ce lundi 25 juillet, avec les parlementaires de son parti au moment où la polémique enfle sur l’action gouvernementale et les critiques de l’opposition fusent sur sa gestion de la hausse des prix.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 25 juillet, que des sources de l’intérieur du parti soulignent que cette réunion sera consacrée à la préparation de la prochaine session législative. Une hypothèse que rejette l’opposition qui estime qu’il s’agit d’une tentative du parti de contenir la colère des citoyens face à la cherté de la vie provoquée par la spirale inflationniste. D’autant plus que les RNIstes, poursuivent-elles, sont dépités par la passivité de la majorité gouvernementale face à cette campagne ciblant le président du parti qui dirige l’Exécutif.

Une campagne qui a atteint son paroxysme avec l'appel à la démission d’Akhannoucvh via un hashtag devenu viral sur les réseaux sociaux. Les observateurs de l'action parlementaire estiment que les participants à cette réunion vont exploiter la victoire écrasante du parti dans les élections partielles à Al Hoceima et Meknès pour riposter aux attaques de leurs adversaires. D’ailleurs certains dirigeants du RNI avaient réagi, auparavant, à cette offensive qu’ils ont désignée de «campagne orchestrée qui vise à discréditer le parti et à déstabiliser le gouvernement».



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que l’ex-ministre et membre du bureau politique de ce parti, Anis Birou, a déclaré que le gouvernement, dirigé par Akhannouch, est victime d’une vaste campagne de parasitage. Il a « appelé les militants à renforcer la communication avec les citoyens pour répondre aux attaques des adversaires et des ennemis de la nation à l’extérieur ». Pour sa part, le dirigeant Mustapha Baitas a déclaré, lors d’un meeting à Beni Mellal, que «le gouvernement n’est pas resté un spectateur passif face à cette crise car il a pris plusieurs mesures pour atténuer l’impact de la hausse des prix des carburants sur les citoyens».

Tout récemment, et lors d’un meeting tenu vendredi dernier à Agadir, le dirigeant du RNI Talbi Alami a laissé entendre que cette réunion ne sera pas consacrée uniquement à la préparation de la prochaine session législative. Les parlementaires évoqueront aussi cette campagne visant le gouvernement et son chef Aziz Akhannouch. Évoquant la razzia du RNI dans les élections partielles d’Al Hoceima et Meknès, le président de la chambre des représentants a souligné que « malgré cette campagne de dénigrement menée par nos adversaires qui vise à jeter le discrédit sur notre parti, les électeurs les ont désavoués dans les élections partielles d’Al Hoceima et Meknès. Le vote massif en faveur du RNI démontre que le peuple marocain lui a réitéré sa confiance en plébiscitant son programme et sa méthodologie de travail au sein du gouvernement».