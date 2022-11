© Copyright : DR

Directeur général de Business France, Christophe Lecourtier est en passe de devenir le nouvel ambassadeur de France au Maroc. Il succèderait ainsi à Hélène Le Gal, qui a quitté son poste en septembre dernier.

Son processus de désignation est lancé et il ne manque plus que l’aval de Rabat pour son officialisation: Christophe Lecourtier s’apprête à prendre ses fonctions en tant que nouvel ambassadeur de France au Maroc, indique Africa Intelligence, dans la dernière livraison de sa lettre d'information.

La nomination de Christophe Lecourtier avait été actée à Paris le 23 novembre dernier, au cours d'un Conseil des ministres. L’actuel directeur général de Business France, en charge du développement international des entreprises françaises, des investissements internationaux en France et de la promotion économique du pays, aura donc à interrompre sa mission, qui court jusqu’en 2025.

Sous sa direction, Ubifrance, ancienne dénomination de Business France, a largement regagné le continent africain et y a attiré des PME françaises. En une année, de 2011 à 2012, l'agence avait multiplié par six sa présence sur le continent, entre autres avec l'ouverture d'agences en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Angola, mais aussi grâce à la signature d'accords avec Madagascar, Maurice, le Nigeria et la République démocratique du Congo.

Agé de 60 ans, Christophe Lecourtier est le fils de Philippe Lecourtier, lui-même ambassadeur. Diplômé de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Saint-Cloud, de l'Institut d'études politiques (IEP -Sciences Po) de Paris, et de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Christophe Lecourtier a dirigé le cabinet de Christine Lagarde, alors ministre des Finances. Cet ancien fonctionnaire de la Direction générale du Trésor, au profil résolument économique, a aussi été ambassadeur de France en Serbie et en Australie.

Christophe Lecourtier, qu'Africa Intelligence qualifie de «proche du président français Emmanuel Macron», sera attendu sur la coopération économique entre le Maroc et la France, en ce qui concerne le volet des investissements, tout particulièrement «dans le domaine de la tech et des énergies renouvelables». La lettre d'information annonce par ailleurs qu’il est aussi question d’une visite au Maroc d'Emmanuel Macron, un déplacement qualifié de «décisif», en principe attendu pour janvier prochain.