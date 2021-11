Leila Benali, la nouvelle ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

La Chambre des représentants tiendra, lundi 8 novembre 2021 à partir de 15h00, sa séance plénière hebdomadaire qui sera consacrée à la transition énergétique et au développement durable.

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, sera interpellée, lundi 8 novembre 2021, à la Chambre des représentants.

Les travaux de cette séance débuteront à 15h00, indique un communiqué de la Chambre des représentants sur son site internet.

Cette séance, qui sera présidée par Driss Chtibi, donnera aux députés un temps de parole de 54 minutes et à la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, une durée de 54 minutes (soit 108 minutes au total).

Selon l’ordre du jour de cette séance plénière, le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) posera une question sur la stratégie énergétique. Celui du Parti authenticité et modernité (PAM) interrogera, quant à lui, la ministre sur la stratégie énergétique du Maroc face aux défis liés à sa dépendance énergétique vis-à-vis de l’extérieur.

Pour ce qui est du groupe Istiqlal de l'unité et de parité, il axera son intervention sur les actions entreprises pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie énergétique.

De son côté, le groupe socialiste posera une question sur les opportunités disponibles dans le domaine de l'énergie. Les groupes Haraki; constitutionnel, démocratique et social; et du progrès et du socialisme auront également des questions à poser sur la stratégie énergétique du Royaume.

Le groupe de la justice et du développement, pour sa part, posera une question sur les modalités de la mise en œuvre de la stratégie énergétique.