Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Sport et du Préscolaire a annoncé, ce jeudi 10 février 2022, qu’un statut particulier modifié du corps des enseignants (instituteurs, professeurs, conseillers pédagogiques) verra le jour en juillet prochain et ce, en concertation avec les syndicats.

«Il s’agit d’une réforme du statut particulier du personnel de l’Education nationale qui vise, dans le cadre d’une approche globale, notamment à garantir les conditions renouvelées de recrutement des enseignants, d’assurer une formation quantitative de ce corps pour améliorer la qualité pédagogique, d’améliorer le statut administratif des enseignants», a affirmé Chakib Benmoussa qui était l’invité de la conférence de presse tenue ce jeudi par Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, au terme de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement.

Le ministre a commenté, à cette occasion, les trois décrets relatifs à l’Education nationale que le gouvernement a adoptés ce jeudi. Ainsi, un décret a complété le statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale, tel que défini par le décret 02-02-854 du 10 février 2003, alors que le second a concerné la création et l’organisation des centres régionaux de l’éducation et de la formation (décret 2-21-544).

Quant au troisième décret, il porte sur la mise en place de centres d’orientation et d’application éducative (décret 2-22-71). «Nous avons décidé, au terme de la rencontre avec les syndicats, du 18 janvier dernier, de régler, dans le cadre de la réforme, un ensemble de dossiers (liés à l’amélioration de la condition statutaire d’une partie des enseignants) et de poursuivre le dialogue pour assainir la situation d’une autre partie du personnel», a affirmé le ministre.

Chakib Benmoussa a par ailleurs évoqué le cas des enseignants dits contractuels qui rejettent le statut professionnel des académies. «Nous nous sommes donnés un délai, jusqu’en juillet prochain, pour résoudre définitivement ce problème», a promis le ministre.

Par ailleurs, le gouvernement a adopté un autre décret relatif aux musées et aux conditions de la mise en pratique du «Label Musée». La loi 56-20 sur les musées est appelée à apporter «un tout nouveau cadre juridique à la création de musées, avec un label officiel, le label Musée, qui s'aligne sur les prérequis et les réglementations en vigueur dans le domaine muséographique à l'international».

