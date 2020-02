© Copyright : DR

L’exercice combiné marocco-américain «African Lion», prévu du 23 mars au 3 avril 2020, se distinguera cette année par son extension géographique à d’autres pays alliés, tels le Sénégal, la Tunisie et l’Espagne.

L’édition 2020 de l’exercice combiné marocco-américain «African Lion» aura la particularité de s’élargir, cette année, à plusieurs autres pays alliés, tout en gardant son point de concentration au Maroc. Le motif de cette projection hors du pays hôte de cet exercice, l’un des plus importants exercices interalliés au monde, est de renforcer la capacité d’interopérabilité et de redéploiement à l’échelle de l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, et le pourtour méditerranéen, explique Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense.

«Pas moins de 5000 soldats prendront part à cet exercice multinational», souligne le site des Forces Armées Royales. .

Les pays participants à cet exercice interarmées (forces terrestres, navales et aériennes), placé sous le haut commandement de l’Africom (Commandement des États-Unis pour l'Afrique, dont le siège se trouve à Stuttgart, en Allemagne), sont, outre le Maroc et les Etats-Unis, l’Egypte, la Mauritanie, le Sénégal, la Tunisie, la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Australie, les Pays-Bas et le Portugal.