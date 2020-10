© Copyright : DR

Kiosque360. En marge de sa visite dans le Royaume, le Secrétaire d'Etat adjoint américain en charge du Moyen-Orient, David Schenker, a confirmé que le Consulat général de son pays à Casablanca allait bien déménager. Les détails.

Le Consulat général des Etats-Unis à Casablanca va enfin déménager du boulevard Moulay Youssef. La confirmation est venue du Secrétaire d'Etat adjoint américain en charge du Moyen-Orient, David Schenker, en marge de sa visite dans le Royaume lundi dernier. Et, selon Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 21 octobre, le nouvel édifice diplomatique qui le remplacera sera situé près de Casablanca Finance City (CFC), et précisément à l'emplacement de l'ancien aéroport de Casa-Anfa.

D'après la même source, le nouveau Consulat général sera édifié sur une superficie de près de 3 hectares et sera composé de plusieurs bâtiments à multiples usages. Ayant nécessité un budget global de 312 millions de dollars à en croire le diplomate américain, le nouvel édifice devrait être des plus modernes.

Dans le détail, Al Ahdath Al Maghribia souligne que le nouveau Consulat, contrairement à l'actuel, sera éloigné de 6,5 kilomètres du centre-ville de Casablanca. Il sera toutefois connecté à l'ensemble des équipements de transport, particulièrement le réseau du tramway. La publication ajoute que le terrain sur lequel sera bâti cet édifice a été sélectionné parmi une trentaine d’offres. Son acte d'achat a été signé en 2018 avec l'Agence d'urbanisation et de développement d'Anfa.

L'étude architecturale du projet a été confiée à l'entreprise américaine Miller Hull qui a déjà travaillé sur des projets similaires au Mexique, au Nigeria et au Guatemala. Le journal souligne que l'entreprise a sillonné les quatre coins du Royaume dans le cadre de ce chantier afin de s'inspirer des traditions architecturales marocaines. Son travail vise également à concevoir un édifice écoresponsable accordant beaucoup de place à l'énergie solaire et aux espaces verts. Il n'est pas non plus exclu que des opérateurs marocains soient associés à ce projet, comme le laisse penser la réunion tenue l'année dernière entre Miller Hull et une quinzaine d'entreprises locales qui ont manifesté leur intérêt.

Pour rappel, c'était la Consule générale des Etats-Unis, Jennifer Rasamimanana, qui avait évoqué pour la première fois ce projet de déménagement du bâtiment diplomatique. Il y a plusieurs mois, elle avait en effet expliqué que la métropole continuait de se développer dans tous les domaines et que la représentation diplomatique de son pays devait, elle aussi, être conçue selon les meilleurs standards en la matière.