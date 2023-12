CAF Awards 2023: l'Afrique marocaine et le Maroc africain

En abritant les «CAF Awards 2023», le Maroc, au-delà de l’honneur fait à l’élite du football africain, a surtout fêté tout un continent qui bouge. Dans son édition du mercredi 13 décembre, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia consacre son éditorial à cet événement continental très couru, où il précise que l’important n’est pas de savoir qui a gagné ou non l’un des nombreux trophées consacrant les meilleures stars du football, féminin et masculin, en Afrique. L’essentiel c’est que pour le Maroc, l’Afrique mérite une fête aussi grandiose à travers laquelle il lui a délivré un message, celui de «sa disponibilité à tout donner pour servir sa profondeur continentale, son appartenance continentale, dont il a fait une priorité constante et existentielle».

L’Afrique, pour sa part, a bien rendu au Maroc cet amour partagé, qu’elle lui exprime non seulement pour son hospitalité légendaire, mais l’a surtout remercié infiniment d’avoir levé très haut la tête et les couleurs de tout un continent lors du Mondial qatari de 2022, où les Lions de l’Atlas ont démontré que les fils de «Mamma Africa» sont capables de faire des merveilles.

L’année dernière à Doha, le Maroc n’a pas joué en son nom, mais en celui de toute l’Afrique, de son Histoire, de ses malheurs et douleurs du passé colonial, mais aussi de ses heurs, réalisations et espoirs.

En effet, quand l’Afrique veut, elle peut, comme l’a si bien dit et réalisé Walid Regragui, l’entraineur des Lions Atlas, sacré numéro 1 africain par la Confédération africaine de football ce 11 décembre 2023à Marrakech.

La leçon du coach marocain est désormais dans tous les esprits: il suffit que les fils de l’Afrique, quel que soit leur domaine d’activité, croient en leurs capacités réelles et inépuisables pour donner à leur continent la place de choix qui lui échoit sur l’échiquier mondial.

.