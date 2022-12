© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représentera, sur instructions du roi Mohammed VI, le Maroc au sommet Etats-Unis-Afrique, dont les travaux se tiendront du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, sous la présidence de Joe Biden, a déclaré pour Le360 une source gouvernementale.

Ce sommet se focalisera sur les questions politiques, économiques et sociales entre les Etats-Unis et le continent africain. Un sommet qui comprendra une série de sessions portant sur les thèmes de «la diaspora et les jeunes leaders africains, la santé mondiale et la sécurité alimentaire, le changement climatique et l’énergie et les investissements dans les infrastructures».

Cet évènement de trois jours, qui se tient à Washington, réunira des personnalités de tout le continent africain qui viendront discuter de moyens audacieux et concrets pour renforcer les liens et faire progresser les priorités communes.

L’U.S-Africa Business Forum se tiendra pendant le sommet. Chefs d’Etat et de gouvernement africains, responsables et opérateurs économiques américains et du continent discuteront des moyens de faire progresser des partenariats mutuellement bénéfiques pour créer des emplois et stimuler une croissance inclusive et durable.