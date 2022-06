Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu le 13 juin 2022, à Rabat, Silva del Rosario Giacoppo, présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (capture image vidéo)

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu hier, lundi 13 juin 2022 à Rabat avec Silva del Rosario Giacoppo, présidente du Parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino), autour des moyens de développer la coopération politique, économique et législative du Maroc avec les pays de ce regroupement régional.

Au cours de cette rencontre, la présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes a tout d’abord transmis les vifs remerciements des membres de cette instance au roi Mohammed VI après l’inauguration au sein du siège du Parlatino, au Panama, de la bibliothèque Mohammed VI.

Cette bibliothèque, construite à l’initiative du Souverain, a été inaugurée en février dernier, en présence notamment du président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara.

Le développement de la coopération bilatérale avec le Maroc et la défense de la cause nationale ont été par ailleurs au centre de la visite de Silva del Rosario Giacoppo au Maroc, qui se rend ce mardi à Marrakech pour une visite touristique.

La présidente du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes a aussi rencontré à Rabat, en plus de Aziz Akhannouch et d'Enaam Miyara, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.