Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a appelé ce mardi 14 juin 2022, les inscrits au nouveau régime de la protection sociale, ce grand chantier initié par le roi Mohammed VI, à régler leurs cotisations de manière régulière et permanente auprès des services de la CNSS afin de pérenniser le système.

«Sans les cotisations, il ne peut y avoir de couverture sociale et médicale et c’est pour cette raison que j’invite tous les nouveaux adhérents issus des différentes catégories professionnelles à honorer leurs engagements et à verser les cotisations de manière régulière», a affirmé le chef de l’Exécutif lors d’une réunion élargie à plusieurs ministres, dirigeants des organismes concernés, dont la CNSS, et présidents des chambres professionnelles (agriculture, tourisme, artisanat, etc).

Coté ministériel, étaient présents l’Intérieur (Abdelouafi Laftit), la Santé (Khalid Aït Taleb), le Budget (Fouzi Lekjaa), l’Agriculture (Mohamed Sadiki) et le Tourisme (Fatim-Zahra Ammor).

La réunion a porté sur l’évaluation de l’avancée du projet qui franchit sa 3e et dernière étape et le lancement d’une campagne de sensibilisation sur le bien-fondé de l’acquittement des droits de cotisations par les adhérents dont le nombre a atteint, à la date du 14 juin 2022, quelque 2 millions de bénéficiaires dont 1,2 million d’agriculteurs.

La CNSS, un des principaux partenaires de la couverture sociale a, dans ce cadre, ouvert 8.000 agences de recouvrement dans diverses zones du pays.

Lors de la rencontre, Aziz Akhannouch a expliqué le principe et le fondement qui régissent en général une mutuelle, à savoir que cette dernière repose sur la règle de «la solidarité parce que la cotisation de celui qui travaille sert à financer les frais médicaux du patient qui se soigne».

Selon lui, il ne faut pas que l’adhérent ne commence à payer ses cotisations qu’une fois qu’il tombe malade. «C’est maintenant», a lancé Aziz Akhannouch. «Je compte sur vous pour réussir ce grand chantier mis en place par le Souverain», a-t-il martelé devant l’assistance, «en vous demandant d’expliquer lors des campagnes de sensibilisation que les cotisations sont l’âme et le cœur du régime de la protection sociale».

«Nous avons réussi à identifier et à inscrire les bénéficiaires, maintenant il faut passer à la troisième étape, celle du versement des cotisations», a affirmé le chef de l’Exécutif.

Tous les intervenants ont exprimé leur détermination à entreprendre des efforts, non seulement pour faire passer le message, mais également pour rendre effective la généralisation et la pérennisation des cotisations.