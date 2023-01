© Copyright : DR

Kiosque360. Le 2 janvier dernier, la première session législative de l’année 2023 a été marquée par un absentéisme record, au grand dam du bureau de la Chambre des représentants dont l’inaction, selon les experts, encouragerait ce genre de pratiques. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

L’absentéisme des députés dérange au sein du Parlement, qui regrette l’inaction du bureau de la Chambre des représentants. En effet, l’absentéisme à la Chambre basse a atteint des records lors de cette onzième mandature 2021-2026, constate le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 4 janvier.

Près d’un an et demi après les élections de septembre 2021, cet absentéisme concerne non seulement les sessions législatives et de contrôle de l’Exécutif, mais s’étend également aux réunions et sessions des commissions parlementaires permanentes. Cette situation s’avère de plus en plus inquiétante, estime le journal.

Fait rare, le président de la première session législative de l’année 2023, Mohamed Ouzzine, a relevé que le nombre des députés absents avait atteint, ce 2 janvier, plus de 250 sur les 395 députés élus en 2021. Autrement dit, le nombre des présents à cette session n’a pas dépassé 145 députés, un nombre largement en deçà de la moyenne.

Par conséquent, seulement le tiers des députés élus ont pu examiner ce jour-là, en séance plénière, les projets de loi à l’ordre du jour. Parmi eux, le projet de loi sur l’exception de la constitutionnalité, ainsi qu’un projet de loi relatif à au Conseil supérieur du pouvoir juridique, observe Al Ahdath Al Maghribia.

Inquiété par le nombre record des absences, le président de la session et le secrétaire général du Mouvement Populaire, Mohamed Ouzzine, a mis les députés en garde quant au respect strict du règlement interne des députés. Mais son interpellation a irrité les députés présents, ceux-ci étant, indique le journal, les plus réguliers à l’hémicycle.

En revanche, remarque Al Ahdath Al Maghribia, les élus concernés par la mise en garde de Mohamed Ouzzine n’étaient pas présents lors de cette séquence massivement relayée sur les réseaux sociaux. Parmi eux, un député comptant une seule apparition à l’hémicycle, à l’occasion de l’ouverture de la législature.