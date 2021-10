© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Il a suffi d'un tweet pour qu'une vive polémique se créée entre un conseiller municipal contestataire et la nouvelle maire de la ville, Asmaa Rhlalou, celle-ci étant "accusée" d'avoir confié à son époux, Saâd Benmbarek, avocat de profession, la défense des intérêts du conseil communal. Le vrai du faux.

D'emblée, et avant toute autre explication, la maire de Rabat ainsi que son époux -qui détient un grand cabinet d'avocats- ont catégoriquement démenti les faits tels que rapportés par ce tweet à l'origine de la polémique.

Dans son tweet, Omar Hayani, conseiller municipal issu de la Fédération de gauche, fait état de "la nomination" de Saâd Benmbarek, l'époux de Asmaa Rhlalou, en tant qu'avocat du conseil de la ville. Omar Hayanai a accompagné son message sur Twitter d'une copie de la réponse du conseil municipal adressée au tribunal administratif de Rabat, suite à un recours présenté devant ce même tribunal par un autre élu, Farouk El Mahdaoui, lui aussi issu de la Fédération de gauche. Ce dernier conteste son éviction qualifiée "d'illégale" pour présider la commission des affaires culturelles, sportives et sociales du conseil.

La maire de Rabat d�signe son mari comme avocat du conseil de la ville devant le tribunal administratif ???? #NoComment pic.twitter.com/k9NlAw4oog — Omar H. ?? (@Omar_H_) October 28, 2021

Contactée par Le360, la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou nie que son époux "ait été un jour l'avocat du conseil municipal de Rabat. Ce sont des mensonges, mon mari n'a jamais reçu une quelconque rémunération du conseil", a-t-elle écrit dans son démenti avant de qualifier "de rumeurs propagées par des personnes qui ont voulu entraver le déroulement de la (dernière) session du conseil".

Et de préciser "qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt si mon époux prend ma défense dans un dossier qui me concerne en personne et qui me vise personnellement".

La maire a ajouté que "le conseil municipal a ses propres avocats" mais, a-t-elle dit, "je n'ai pas recouru à leurs services afin d'éviter qu'on ne dise dans ce cas de figure que j'ai profité de ma position de présidente pour obtenir des avantages dans une affaire personnelle qui n'a absolument rien à voir avec le conseil".

Abondant dans le même sens, Me Saad Benmbarek a expliqué "n'avoir jamais défendu les intérêts du conseil municipal". "Mon cabinet, a-t-il souligné, défend seulement les intérêts des personnes, en particulier les recours des candidats qui contestent les opérations de vote et les irrégularités. Je n'ai aucun contrat avec la mairie de Rabat".