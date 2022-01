© Copyright : MAP

Le Royaume du Maroc a réitéré, ce dimanche 23 janvier 2022 au Caire, sa solidarité totale avec les Emirats Arabes Unis, suite à l'attaque odieuse perpétrée par les Houthis et leur soutien contre l'aéroport d'Abou Dhabi et la région industrielle de Musaffah.

Le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, a vigoureusement condamné ces attaques et exprimé sa solidarité totale avec les Emirats Arabes Unis frères dans la défense de la sécurité de leur territoires et de leurs citoyens, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi.

Intervenant lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue, tenue au niveau des représentants permanents et consacrée aux répercussions de ces attaques, Ahmed Tazi a rappelé l'affirmation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du soutien permanent du Royaume aux Emirats Arabes Unis, ainsi que son apport de toutes formes d'appui à ce pays frère pour défendre sa sécurité nationale et protéger ses citoyens.

Le diplomate marocain a de plus exprimé son souhait que ces attaques ciblant les Etats du Golfe cessent, que la légitimité prévale et que le peuple yéménite retrouve sa cohésion.

Le Conseil de la Ligue Arabe tient une réunion d'urgence, au niveau des représentants permanents, sur la base d’une demande déposée par les Émirats Arabes Unis pour examiner les attaques terroristes perpétrées par les milices houthies contre des installations civiles à Abu Dhabi.

L'explosion de trois camions-citernes, survenue lundi dernier dans la zone Musaffah au sud-ouest d’Abu Dhabi, a fait trois morts et six blessés, de légers à modérés.

L'attaque, dans laquelle des drones ont été utilisés, a été revendiquée par les Houthis.