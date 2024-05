Arrondissement de Mers Sultan: l’après-Boudrika a commencé

Le conseil d’arrondissement de Mers Sultan, dépendant de la préfecture des arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan à Casablanca, vient de tourner la page de Mohamed Boudrika, révoqué par la justice, et d’élire Mohamed Touimi Benjelloun, qui était candidat unique à ce poste.

Le nouveau président du PAM a été élu avec 17 voix (six du PAM, cinq du parti de l’Istiqlal, quatre du RNI et deux de l’Union constitutionnelle) et trois abstentions du PJD.

Le nouveau bureau mis en place, selon les dispositions de la loi 113-14 relatives aux communes, est désormais composé de «Mohamed Slami du RNI, premier-vice-président, Najia Al Maghraoui du PAM, deuxième vice-présidente, Hassan Souihab du PI, troisième vice-président, Hanan Amrani Mourakchi du RNI, quatrième vice-présidente, Salah El Maarafi de l’UC, secrétaire du conseil et Rachid Bouhouss, de l’UC, adjoint du secrétaire du conseil», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 18 et 19 mai.

Dans une déclaration au quotidien, le nouveau président, Mohamed Touimi Benjelloun, qui est également parlementaire du PAM dans la circonscription d’Al Fida-Mers Sultan, a affirmé que «le nouveau bureau a été mis en place en coordination entre les trois partis, RNI, PAM et PI composant l’alliance gouvernementale et l’UC qui soutient l’Exécutif».

Et de préciser que «la mission du nouveau bureau est de gérer la chose locale dans l’arrondissement, en accélérant la cadence des travaux pour surmonter les obstacles de l’héritage. Et ce, en parfaite coordination entre les membres de l’équipe mise en place, les partis alliés, les fonctionnaires de la commune et les autres services ainsi que les différents intervenants».

Le troisième vice-président Hassan Souihab du PI a ajouté que «le groupe aux commandes de l’arrondissement est appelé à multiplier les efforts pour gagner le temps perdu et relever les défis qui pointent à l’horizon».