Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est arrivé au Maroc hier soir, lundi 28 mars 2022, pour une visite de travail. A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Antony Blinken a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Au cours de cette visite qui se poursuivra jusqu'au 30 mars, le secrétaire d'Etat américain rencontrera, en plus de Nasser Bourita, le Premier ministre, Aziz Akhannouch, pour un échange de vues sur les questions politiques régionales et la coopération bilatérale. Le secrétaire discutera également avec les dirigeants de la société civile marocaine et participera à un engagement médiatique.

Arrived in Morocco to meet with one of America?s first friends and discuss ways to strengthen our bilateral political, economic, and security relationship. pic.twitter.com/mm5b6fyBk0 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 28, 2022

Selon un communiqué du Département d’Etat américain, cette visite est l’occasion de passer en revue les différents volets d’une coopération solide et multiforme entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au service du développement et de la paix régionale et internationale, selon ce même communiqué du Département d’Etat américain.

Les Etats-Unis sont «déterminés à élargir les domaines de coopération bilatérale avec le Maroc», a affirmé le porte-parole du département d’Etat dans son communiqué, saluant à cet égard les résultats de la dernière session du Dialogue stratégique tenue récemment à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la Sous-Secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman.

«Les Etats-Unis reconnaissent le rôle joué par le Maroc dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales ainsi que sa contribution à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient», indique-t-on à cet effet.

«Nous apprécions le Maroc en tant que partenaire stable et pourvoyeur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre l'EI, notamment en coprésidant le Groupe de réflexion sur l'Afrique de la Coalition et en accueillant la prochaine réunion ministérielle de la Coalition en mai», a indiqué la diplomatie américaine.

Les relations bilatérales portent, par ailleurs, sur «une collaboration étroite» sur un éventail d'autres questions régionales et internationales, notamment le Sahel, la Libye et l’Ukraine, rappelle-t-on également.