Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken entame, ce mardi 29 mars 2022, une visite de travail à Rabat, axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc notamment la sécurité régionale et l’accord tripartite Maroc-Etats-Unis-Israël. Le politologue Moussaoui Ajlaoui livre son analyse.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, est arrivé, lundi soir au Maroc, pour une visite de travail. Cette visite, qui se poursuivra jusqu'au 30 mars, est l’occasion de passer en revue les différents volets d’une coopération solide et multiforme entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au service du développement et de la paix régionale et internationale, selon un communiqué du Département d’État américain.

«La visite d’Antony Blinken au Maroc s’inscrit dans la continuité du dialogue fructueux qu’ont eu les deux pays lors du sommet de Néguev, dans le désert israélien, qui a réuni outre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les représentants du Bahrein et des Emirats arabes unis», a affirmé le politologue Moussaoui Ajlaoui dans un entretien avec Le360.

«Une nouvelle fois, la cause nationale, après la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, dominera cette visite», qui débutera mardi avec une rencontre du haut responsable américain avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, suivie d’un entretien au ministère des Affaires étrangères à Rabat avec Nasser Bourita.

Cette visite intervient quelques jours après que l’Espagne a annoncé son soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie pour le règlement du conflit au Sahara telle que proposé en 2007 par le Maroc. La visite du Secrétaire d’Etat américain à Rabat ne manquera pas de mettre en relief l’accord tripartite et les relations du Maroc avec l’Etat hébreux, a dit Moussaoui Ajlaoui.

Ce dernier a rappelé la déclaration de Nasser Bourita selon laquelle le Maroc va prochainement consolider sa présence diplomatique en Israël, faisant référence implicitement à l’ouverture d’une ambassade du Maroc à Tel Aviv. «La sécurité régionale au Maghreb et dans le Sahel et la coopération maroco-américaine dans ce domaine», seront au menu des discussions, tout comme la question palestinienne.

Le partenariat sécuritaire est stratégique entre les deux pays, a estimé cet expert en géostratégie, ajoutant «qu’il est autant important avec l’Union européenne, dont l’Espagne qui contrôle avec le Maroc le passage du détroit de Gibraltar», entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Il faut signaler que la visite au Maroc d’Antony Blinken a été préparée il y a quelques jours, lors du déplacement de la Secrétaire adjointe Wendy Sherman à Rabat où elle a rencontré longuement le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. A cette occasion, les deux parties avaient tenu une session du dialogue stratégique maroco-américain sur les questions politiques régionales. Lors de son séjour à Rabat, le secrétaire d’Etat américain devrait rencontrer également des représentants de la société civile, a-t-on appris de source diplomatique.