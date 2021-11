Heureux d'être au #Maroc, pays cher à mon cœur, pour une visite de travail et d'amitié.

Et encore plus heureux d'y retrouver mon frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a bien voulu faire pour moi, en particulier dans mes moments difficiles. pic.twitter.com/dqqFsDX46F