Vidéo. Selon son chef de la diplomatie, le Gabon va demander des éclaircissements à Alger sur les tensions avec le Maroc

Le Gabon, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, s'est déclaré, ce vendredi 5 novembre 2021 «préoccupé et attentif» à la tension prévalant entre l'Algérie et le Maroc, en annonçant une prochaine prise de contact avec Alger pour obtenir plus d'éclaircissements.

Cette position a été annoncée par le chef de la diplomatie gabonaise au terme d'un entretien qu'il a eu, ce vendredi 4 novembre 2021 à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Interrogé sur l'état critique par lequel passent les relations algéro-marocaines, le ministre Pacôme Moubelet Boubeya a affirmé que le Gabon «a quelques interrogations sur cette escalade, même si ce n'est pas une escalade, sur une question qui concerne les territoires du Maroc». Et d'ajouter qu'il a fait savoir à son «homologue marocain que je vais certainement poser des questions précises et pointues à nos frères algériens également pour qu'ils puissent nous expliquer ce qui peut justifier la situation actuelle». Le président gabonais Ali Bongo en visite au Maroc à compter de ce vendredi 5 novembre 2021 «Nous restons préoccupés et attentifs à cette situation face à laquelle nous allons certainement demander d'avoir un peu plus d'éléments de réponse à nos frères algériens», a souligné le ministre. Ce dernier n'a pas précisé la nature du sujet pour lequel il veut des clarifications de la part des autorités algériennes, laissant toutefois entendre qu’il parlait des récentes accusations d'Alger contre le Maroc sur un supposé incident survenu dans les territoires de la zone tampon, limitrophes de l'Algérie.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid