Le roi Mohammed VI et le président gabonais Ali Bongo.

Le président gabonais Ali Bongo effectuera une visite de travail et d’amitié au Maroc à partir de ce vendredi 5 novembre 2021, fait savoir la présidence de la république gabonaise.

Dans un communiqué, la présidence de la république gabonaise a annoncé la visite de Ali Bongo au Maroc, à compter d’aujourd’hui, vendredi 5 novembre 2021.

Selon ce même communiqué, le déplacement du président gabonais au Maroc s’inscrit dans le cadre des "relations de fraternité particulièrement étroites" qui lient les deux pays et "partant de l’estime réciproque que se vouent leurs excellences Ali Bongo Ondimba, président de la république gabonaise et Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc".

Lors de cette visite, plusieurs questions bilatérales seront abordées, notamment les dossiers de paix, de sécurité, de développement durable et de climat entre autres, ajoute ce communiqué, qui précise également que cette visite intervient après les deux derniers déplacements que Ali Bongo vient d’effectuer en Arabie saoudite et en Ecosse où il a pris part au cinquième Forum International sur les investissements et à la Conférence des parties sur les changements climatiques (COP26).

A titre de rappel, l’ambassadeur représentant permanent du Gabon auprès de l’ONU, Michel Biang, a insisté, devant les membres de la 4e Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, sur l’importance de l’initiative marocaine d’autonomie qui est, pour ce pays, la "solution de compromis par excellence" au différend régional autour du Sahara.

"C’est indéniablement la meilleure approche et la solution de compromis par excellence. C’est sans doute une des raisons pour laquelle, les résolutions du Conseil de sécurité qualifient cette initiative de crédible, pragmatique et conforme au droit international", a-t-il déclaré, tout en rappelant que le Gabon a ouvert, le 17 janvier 2020, un Consulat général dans la ville marocaine de Laâyoune.