© Copyright : DR

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, est arrivé ce dimanche 24 juillet 2022 à Rabat pour une visite de trois jours destinée à consolider la coopération bilatérale avec le Maroc dans plusieurs domaines.

Issawi Frej, qui est un arabe et musulman israélien, doit rencontrer dès ce lundi 25 juillet 2022 plusieurs membres du gouvernement marocain, dont ceux de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, et de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd.

Ancien député du parti de gauche Meretz, Issawi Frej est accompagné d’une délégation de femmes journalistes juives et arabes israéliennes dans le cadre d'un forum régional qu'il va présider à Rabat, dans le but de «renforcer la voix des femmes dans les médias», selon le bureau de liaison d’Israël à Rabat.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice d'Israël, Gideon Saar, débutera ce lundi, au Maroc, une visite de travail de quatre jours axée sur la coopération juridique, la première du genre depuis la reprise des liens diplomatiques entre Israël et le Maroc fin 2020. Un accord de partenariat sera signé dans ce domaine avec le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Ces deux visites s'ajoutent au flux constant de délégations de responsables israéliens qui se rendent dans le Royaume afin de consolider la coopération entre les deux pays. Cette semaine, les deux Etats ont renforcé leur alliance stratégique et militaire à l'occasion du déplacement dans le Royaume du chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, de mère marocaine.