André Azoulay reçoit la Médaille d’honneur présidentielle du chef d’Etat israélien

Le président israélien Isaac Herzog a remis, mercredi 6 septembre en Israël, la Médaille d’honneur présidentielle à André Azoulay. Le conseiller du roi Mohammed VI et président de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures, basée à Alexandrie (Egypte), a été décoré pour sa «contribution unique à l’Etat d’Israël, au peuple juif et à l’humanité», au même titre que 12 autres récipiendaires, dont sept hommes et cinq femmes.

La liste des lauréats avait été annoncée le 2 juillet dernier par le bureau du chef d’Etat israélien.

M. Azoulay était accompagné à cette cérémonie par des membres de sa famille, ainsi que Mustapha El Bakkouri et Tarik Ottmani, respectivement maires de Tétouan et d’Essaouira.

Notre Président et Conseiller de SM le Roi du Maroc, André Azoulay, a reçu hier à Jérusalem la Médaille d'Honneur Présidentielle des mains du Président Israélien @Isaac_Herzog. Une occasion historique pour les relations entre les deux pays.🇲🇦🇮🇱 https://t.co/d9s20Pz7B9 📺 pic.twitter.com/W8rH4zGWus — Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (@FunTresCulturas) September 7, 2023

C’est «beaucoup d’émotions, mais tellement aussi d’espoirs et de fierté pour mon pays, mon Roi et mon peuple. Et pour cette civilisation qui n’a jamais été aussi belle que quand elle est fêtée, et pour tout ce qu’elle continue d’incarner avec force et singularité par rapport à tellement d’autres», a déclaré M. Azoulay à la chaîne i24NEWS.