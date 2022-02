© Copyright : DR

Des MRE défenseurs de l’intégrité territoriale du Royaume ont installé ce dimanche 27 février 2022 un stand devant le parlement régional de Brême, en signe de protestation contre la décision des parlementaires régionaux de hisser le «drapeau» du polisario.

Plusieurs MRE, parmi lesquels figurent des Sahraouis attachés à l’intégralité territoriale du Maroc, ont protesté, ce dimanche 27 février 2022, contre une décision du parlement régional de la ville de Brême, dans le nord de l’Allemagne, de hisser le «drapeau» des séparatistes du front Polisario, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la proclamation de la pseudo-«rasd».

Les protestataires ont installé un stand en face du siège du parlement régional de Brême, pour dire tout leur rejet de cette décision et pour défendre l’intégralité territoriale du Royaume.

Le parlement de Brême, réputé proche des séparatistes et de leurs thèses, avait déjà commis un acte similaire par le passé. Il y a un an presque jour pour jour, ce même parlement avait hissé le «drapeau» des séparasites devant le siège du parlement régional.

Cette nouvelle provocation du parlement de Brême intervient alors que les relations bilatérales entre le Maroc et l’Allemagne se réchauffent, après un gel qui aura duré près d’un an.

Cette détente a été rendue possible suite à des annonces positives et à des positions constructives récemment formulées par le nouveau gouvernement fédéral d'Allemagne.

Le mercredi 5 janvier dernier, le président allemand Frank-Walter Steinmeier avait adressé une invitation à une «visite d’Etat en Allemagne» au roi Mohammed VI, afin de «sceller un nouveau partenariat entre les deux pays». Concernant la question du Sahara marocain, Frank-Walter Steinmeier a souligné dans son message que l’Allemagne «considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord» à ce différend régional.

Le 16 février dernier, la chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ont eu leur premier entretien, par visioconférence.

Au cours de cette réunion, les deux responsables ont convenu de «renouer avec la qualité particulière des relations bilatérales dans tous les domaines, dans l’esprit des politiques éprouvées, de cohérence et de respect mutuel».

Les deux ministres ont souligné leur grand intérêt mutuel pour des «relations étroites et amicales entre les deux pays» et ont convenu d'entamer un nouveau dialogue afin de «surmonter les malentendus dans leurs relations et d'approfondir leurs relations bilatérales aux multiples facettes». La ministre allemande a salué, à ce titre, le retour de l'ambassadeur du Roi à Berlin et a souligné que le nouvel ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne devrait arriver prochainement au Maroc.