Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, et son homologue marocain Nasser Bourita.

Les deux ministres ont salué, ce mercredi 16 février 2022, les termes de l’échange de lettres intervenu entre le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, et le roi Mohammed VI, qui met l’accent sur «l’intérêt mutuel de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays».

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une première visioconférence entre les deux responsables, Nasser Bourita et Annalena Baerbock ont convenu de «renouer avec la qualité particulière des relations bilatérales dans tous les domaines, dans l’esprit des politiques éprouvées, de cohérence et de respect mutuel».

M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd'hui par visioconférence, avec la ministre des Affaires Etrangères de la République fédérale d'Allemagne, Mme Annalena Baerbock. pic.twitter.com/3Xruj5JbaH — Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) February 16, 2022

Les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné leur grand intérêt mutuel pour des «relations étroites et amicales entre les deux pays» et ont convenu d'entamer un nouveau dialogue afin de «surmonter les malentendus dans leurs relations et d'approfondir leurs relations bilatérales aux multiples facettes».

Ils ont aussi loué le grand potentiel des relations entre le Maroc et l’Allemagne, en réaffirmant l’intérêt partagé de leur donner une impulsion supplémentaire au niveau des défis et des exigences de la relance post-Covid-19, poursuit le communiqué.

Nasser Bourita et Annalena Baerbock ont convenu que la coopération, couvrant tous les domaines et impliquant tous les acteurs, soit reprise.

Dans les semaines à venir, il s'agira de définir ensemble des lignes d'orientation pour relancer et approfondir le dialogue et la coopération en vue de résoudre les défis régionaux et globaux à l'avenir.

La ministre allemande a salué, à ce titre, le retour de l'ambassadeur du Roi à Berlin et a souligné que le nouvel ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne devrait arriver prochainement au Maroc, conclut le communiqué conjoint.