Kiosque360. Dans leur quête désespérée de s'approprier ce qu'ils ne détiennent pas, surtout quand cela vient du Maroc, les caporaux algériens ont une nouvelle trouvaille: cloner "Chouf.tv". Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

L’obsession qu’ils nourrissent pour le Maroc n’est plus un secret pour personne, et ce depuis bien longtemps. Et pourtant, aujourd’hui encore, les caporaux algériens ne cessent de nous surprendre par leur imagination dans leurs tentatives de tout plagier du Maroc. Leur dernière trouvaille: cloner «Chouf.tv»!

Dans son édition du mercredi 28 décembre, Assabah est surpris de cette nouvelle tentative des caporaux de copier une expérience marocaine. Pourtant, rien de ce qui vient du voisin de l’Est ne doit plus nous surprendre, tant les imitations et les tentatives de «spoliation culturelle» se sont multipliées ces dernières années. Il suffit de rappeler les polémiques récentes au sujet du Caftan, du Couscous et du Zellige, dont certains ont même fait une affaire d’Etat. A ce titre, Assabah considère que le talent développé en la matière par les généraux algériens est digne d’un «prix Nobel».

Désormais, c’est l’expérience «Chouf.tv» qui attise la convoitise des généraux. En effet, ils la considèrent comme une réussite, au regard du nombre important d’internautes que la chaîne attire, au Maroc et ailleurs. Mais le but caché de cette initiative est plutôt de brouiller les cartes, «Chouf.tv», la vraie, ayant à de nombreuses reprises lever le voile sur les agissements des généraux algériens et sur la haine sans limite qu’ils éprouvent pour le Maroc.

C’est ainsi, explique Assabah, qu’une nouvelle chaîne «Chouf.tv» a été mise en ligne par le pouvoir algérien, qui la présentent comme la première chaîne maghrébine dont le but est de mettre en valeur les compétences des pays de la région, de faire émerger des talents et de souder les populations du Maghreb. Les administrateurs de la chaîne vont jusqu’à lancer un appel à candidatures pour recruter des correspondants marocains qui opéreraient depuis Rabat pour couvrir l’actualité locale. Sauf qu’il ne suffit pas toujours de cloner un projet qui réussit pour jouir du même succès. Car derrière «Chouf.tv», la marocaine, comme derrière d’autres initiatives que l’Algérie cherche à copier à tout prix, il y a des femmes et des hommes qui brillent par leur talent et leur abnégation. Chose que les généraux ne réussiront pas forcément à trouver dans leurs rangs.