Aides directes: généralisation du RNP et du RSU à l’ensemble des régions avant la fin de l’année

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, mardi 6 décembre 2022.

Le ministère de l’Intérieur a donné son feu vert, via un arrêté, à la généralisation du Registre national des populations (RNP) et du Registre social unifié (RSU) à l’ensemble du territoire national avant la fin de l’année, avec l'activation des deux dispositifs dans six nouvelles régions, dont les trois du Sud.

Suite à la publication, au dernier numéro du Bulletin officiel, d’un arrêté du ministère de l’Intérieur, le Registre national de la population (RNP) et le Registre social unifié (RSU) sont désormais opérationnels dans quatre régions: l’Oriental et Souss-Massa depuis le 15 décembre, Drâa-Tafilalet depuis le 22 décembre et Guelmim-Oued Noun à partir de ce vendredi 23 décembre. Les régions de Laâyoune-Sakia Elhamra et Dakhla-Oued Eddahab connaîtront, à leur tour, l’activation de ces deux dispositifs à partir du 28 décembre 2022. Registre national de la population, Registre social unifié: tout savoir sur la nouvelle base de l’Etat social au Maroc Pièces maîtresses du dispositif de ciblage des ménages qui bénéficieront des programmes sociaux de l’Etat (Tayssir, aides scolaires, subventions des produits de base…), le RNP et le RSU sont déjà opérationnels au niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Khénifra-Beni Mellal et Marrakech-Safi. Avec ces nouveaux déploiements, les deux dispositifs touchent désormais l'ensemble des douze régions que compte le pays. Le Registre national de la population est un système universel d’identification et d’authentification. Il concerne tous les citoyens marocains ou étrangers résidant au Maroc, sans distinction d’âge. Le Registre social unifié obéit, lui, à une logique de ménage. Déclaratif, il consiste en une inscription des données relatives à un ménage donné. Il s’agit d’un relevé des caractéristiques sociales (âge, niveau de scolarité des enfants, emploi occupé) et économiques d’un ménage. La finalité est d’évaluer le niveau de vie d’un ménage et permettre un meilleur ciblage des interventions sociales de l’Etat.

Par Safae Hadri