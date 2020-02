© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Le tribunal administratif d’Agadir a décidé, ce lundi 10 février, de débarquer le président de la commune d’Aït Melloul et deux de ses adjoints. Voici pourquoi.

El Houcine El Asri (PJD) n’est plus président de la commune d’Aït Mellolul. Ainsi en a décidé la justice administrative, ce lundi 10 février. Selon les sources de Le360, la même sanction concerne aussi son troisième adjoint, Ahmed Enjiri, chargé des questions de l’urbanisme et un autre responsable de la commune, El Houcine El Aouami, qui présidait jusque-là la commission de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Nos sources expliquent que les trois édiles communaux faisaient l’objet d’une plainte du gouverneur de la province en relation avec des violations de la législation relative à l’urbanisme. Des violations qualifiées de «graves» et qui ont été relevées par l’Inspection générale de l’Administration territoriale (IGAT, que dirige le wali Zineb El Adaoui).