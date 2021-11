© Copyright : FADEL SENNA / AFP

La dix-huitième édition de l’exercice militaire African Lion, qui se tiendra au Maroc en 2022, sera «meilleure et plus grande que la précédente», a déclaré le major James Guglielmi, responsable au sein de la direction Europe et Afrique de l’armée américaine.

«African Lion 2022 sera le meilleur exercice à ce jour», a affirmé cet officier, cité par un communiqué de l’armée américaine, diffusée ce vendredi 12 novembre 2021 sur son site internet.

Selon le responsable, la 18e édition de cet exercice militaire, le plus grand du genre sur le continent africain, aura une portée bien supérieure à celle du 17e exercice combiné maroco-américain, African Lion 2021. Celui-ci s’était tenu du 8 au 17 juin dernier, impliquant plus de 7.000 militaires multinationaux et un nombre très important de matériels terrestres, aériens et maritimes.

Selon le communiqué de l’US Army, l’exercice combiné African Lion 2022 comprendra les forces américaines de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du corps des marines, ainsi que des troupes issues de 20 nations différentes.

Dirigées par le groupe de travail de l'armée américaine pour l'Europe du Sud et l’Afrique, et hébergées par les Forces Armées Royales, à Agadir, les opérations de planification et de coordination de cet évènement «d’importance stratégique», ont déjà démarré, fin octobre dernier.

Selon l’armée américaine, cet exercice militaire se présente comme «une plateforme pour soutenir l'interopérabilité entre les pays partenaires et pour augmenter l'influence des Etats-Unis en Afrique du Nord et au Sahel».

De son côté, le forum Far-Maroc indique sur sa page Facebook que l’édition 2022 vise à améliorer l'interopérabilité entre les différentes armées participantes, en termes de tactiques, de techniques et de procédures.

Les entraînements serviront également à renforcer la capacité des forces à mener des opérations d'interception, d'intervention rapide et de manœuvre dans des conditions environnementales et climatiques difficiles. En outre, un exercice des forces spéciales sera effectué afin de lutter contre les organisations et groupes extrémistes.