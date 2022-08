© Copyright : Far-Maroc

Kiosque360. La politique du régime algérien est guidée par des décisions rancunières et imitatives envers le Maroc. C’est le cas pour les exercices russo-algériens «Bouclier du Sahara» qui veulent imiter «African Lion». Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Moscou a confirmé les informations qui circulaient depuis des semaines concernant l’organisation d’exercices militaires conjoints russo-algériens, baptisés «bouclier du sahara». Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 11 août, que ces manœuvres se dérouleront, en novembre, dans le sud-ouest de l’Algérie près des frontières avec le Maroc. Cette information intervient au moment où des observateurs algériens soulignent que le complexe marocain taraude le régime algérien et qu’il est rythmé par la rancune et l’imitation.

Les actions et les positions des généraux algériens sont pour la plupart guidés par des réactions intempestives envers le Maroc et des prises de décisions rancunières et imitatives de tout ce que le royaume entreprend. C’est le cas des manœuvres du «Bouclier du Sahara» qui se veulent une réplique des exercices de l’Africain Lion que le Maroc effectue depuis près d’une vingtaine d’années avec la participation de 20 pays dont les États-Unis.

Le site Al Arab rapporte les propos de certains observateurs qui considèrent que la politique étrangère de l’Algérie a été conditionnée durant des années par une logique de réaction à toutes les décisions du Royaume sans jamais recourir à l’anticipation et la prise d’initiative. Les mêmes sources soulignent que la junte militaire cherche à présenter les exercices limités avec la Russie comme pouvant égaler, dans leur envergure et leur résonance, les grandes manœuvres entre le Maroc, les États-Unis et d’autres puissances régionales. Des messages, ajoutent les mêmes observateurs, qui sont plutôt destinés à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.