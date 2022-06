© Copyright : U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Entamée le 6 juin 2022 avec un cycle académique de formations et se poursuivant jusqu’au 30 du même mois, l’édition de cette année verra les plus grandes manœuvres militaires jamais réalisées sur le continent africain. En voici, en chiffres, les détails.

C’est parti pour la 18e édition de l’exercice «African Lion», organisée par les Forces armées royales (FAR) et l’armée américaine. Les manœuvres militaires prévues cette année sont considérées comme les plus grandes jamais réalisées sur le continent africain. L’opération a démarré le 6 juin avec un cycle académique de formations. Un véritable tour de chauffe avant le début des exercices militaires proprement dits, prévus à partir du 20 juin, et qui se dérouleront jusqu’au 30 juin.

Les manœuvres seront conduites dans les régions de Kénitra, d’Agadir, de Tan Tan, de Taroudant et de Mahbès, cette dernière étant une partie du Sahara marocain. De quoi renforcer la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l’administration américaine et apporter un démenti cinglant à la guerre fictive du polisario, qui prétend, à coups de communiqués quotidiens, qu’il mène des attaques militaires dans cette région.

L’édition de cette année, précise le forum Far-Maroc dédié aux FAR sur sa page Facebook, verra la participation de 13 pays partenaires. En plus du Maroc et des Etats-Unis, il s’agit de la France, de l’Italie, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l’Espagne (grand absent de l’édition de l’année dernière), du Brésil, de la Tunisie, du Sénégal, du Tchad et du Ghana. S’y ajoute l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Quelque 28 pays y prennent également part en qualité d’observateurs. Parmi eux figurent des pays arabes comme l’Egypte, la Jordanie et les Emirats arabes unis.

L’opération est pourvue d’un budget de 36 millions de dollars. Pas moins de 7.500 soldats y prennent part.

L'opération African Lion 2022 en chiffres.

© Copyright : U.S. Army Southern European Task Force, Africa.

Selon la US Army Southern European Task Force, Africa, tête de pont de l’armée américaine pour cette opération, «African Lion est une démonstration stratégique de l'engagement des partenaires envers la stabilité régionale en Afrique du Nord, et une excellente occasion de mener une formation de préparation réaliste, dynamique et collaborative dans un environnement austère».

African Lion 22 comprend ainsi un exercice de commandement de la force opérationnelle interarmées, un exercice de tir réel interarmes, un exercice maritime, un exercice aérien comprenant des bombardiers, un exercice conjoint d'entraînement sur le terrain avec des parachutistes, ainsi que des programmes de réponse et intervention en cas d’attaques chimique, biologique, radiologique et nucléaire. A tout cela, s’ajoute un programme d'assistance humanitaire et médicale.

Les objectifs et le déroulé de l'opération African Lion 2022.

© Copyright : U.S. Army Southern European Task Force, Africa.

Quelque 80 appareils (avions, hélicoptères, etc.) et deux navires seront également mobilisés dans le cadre de cet exercice conjoint qui confirme, une fois de plus, la place du Maroc en tant qu’un partenaire stratégique incontournable en matière militaire dans la région.