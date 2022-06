© Copyright : DR

Kiosque360. Le régime algérien a décidé d’organiser des manœuvres militaires à Tindouf, avec munitions réelles. Ces exercices visent en fait à exorciser la panique de la junte algérienne face à aux manœuvres internationales d’envergure de l’African Lion 2022, prévues dans deux semaines, rapporte Al Ahdath dont est tirée cette revue de presse.

La participation à l’African Lion 2022 de la première puissance militaire mondiale, avec ses moyens technologiques sophistiqués, et des milliers de militaires venus des quatre coins du monde, donne des sueurs froides au régime politico-militaire algérien, selon le quotidien Al Ahdath Al Maghrébia dans son édition du mercredi 8 juin. D’ailleurs, l’édition de cette année est considérée comme l’une des plus grandes manœuvres militaires jamais réalisées sur le continent africain, avec la participation d’une trentaine de pays, en plus des unités des Forces armées royales et de l’US Africom.

A la veille de ces manœuvres conjointes, prévues le 20 juin courant, un communiqué du ministère algérien de la Défense a annoncé que le chef d’état-major de l’armée algérienne, Said Chengriha, a supervisé lundi soir un exercice militaire tactique avec munitions réelles dans la région de Tindouf.

Selon Al Ahdath, Chengriha a déclaré devant ses troupes de la 3e région militaire que l’armement sophistiqué n’est pas suffisant pour asseoir la force d’une armée. L’efficacité de celle-ci réside, selon lui, dans les capacités psychiques et physiques du combattant. Une manière de révéler au grand jour que le moral de l’armée algérienne est toujours au plus bas.

Selon les médias espagnols, le récent exercice de l’armée algérienne s’est déroulé à quelques kilomètres de la frontière avec le Maroc et viserait, sur la foi de déclarations du secrétaire général du ministère algérien de la Défense, à former les officiers à des opérations combinées afin de faire face à toute éventualité.

Pour Al Ahdath, il est clair que le recours à un tel exercice de la part de Chengriha, à ce moment précis et particulièrement dans la région de Tindouf, est révélateur du climat de panique qui se saisit du régime algérien à chaque fois qu’une édition d’African Lion est organisée, Surtout que cette année ces manœuvres vont se dérouler dans une partie du Sahara marocain, renforçant ainsi la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l’administration américaine, signée par l’ancien président républicain Donald Trump et avalisée par son successeur démocrate Joe Biden.

Mieux, l’édition 2022 d’Africain Lion, en se déroulant à Mahbès, apportera un démenti cinglant à la guerre fictive du polisario, qui prétend à longueur de communiqués quotidiens, qu’il mène des attaques militaires dans cette région.