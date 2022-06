© Copyright : Far-Maroc

Des hélicoptères Apache de l’Armée américaine sont entrés en action, au Cap Drâa, près de Tan-Tan, dans le cadre de l’exercice militaire combiné maroco-américain African Lion 2022. Les images.

Les hélicoptères d’attaque de l’armée américaine AH-64 Apache ont été déployés cette semaine dans le ciel marocain, dans le cadre de l’exercice African Lion, dont l’édition 2022 se tient du 20 au 30 juin.

Le forum Far-Maroc, spécialisé dans les questions de défense, a publié, ce mardi 28 juin 2022, les images de quatre hélicoptères Apache de l’armée américaine participant à des manœuvres militaires dans la région du Cap Drâa, près de la ville de Tan-Tan.

Sur les images, partagées par le forum Far-Maroc, on aperçoit des pilotes américains de la garde nationale de l’Utah, en train de discuter avec les pilotes marocains des Forces royales air. Il s’agit de la première participation des hélicoptères Apache aux manœuvres militaires au Maroc, précise Far-Maroc.

La présence des hélicoptères Apache au Maroc intervient alors que le Royaume est sur le point de devenir le 17e pays au monde à acquérir cet appareil.

En effet, l’Agence américaine de coopération de défense et de sécurité (DSCA) avait donné son feu vert, en novembre 2019, pour la vente aux FAR de 36 hélicoptères Apache AH-64E, dont 12 optionnels, pour un montant estimé à 4,2 milliards de dollars.

En juin 2020, l’avionneur américain Boeing annonçait la signature d’un contrat portant sur la livraison aux Forces armées royales de 24 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E. Les premières livraisons de ces appareils devraient avoir lieu en 2024.

L’AH-64E Apache est la dernière configuration en date de cet hélicoptère d’attaque. Equipé par conception d’une architecture en systèmes ouverts dotée des systèmes de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récents, il embarque un système modernisé de désignation d’objectifs et de poursuite de cible qui fournit des informations sur les objectifs de jour, de nuit, et tout temps, ainsi que des capacités de navigation avec vision nocturne.

Le 31 juillet 2019, le colonel Khaled Samit, commandant de l’escadre AeroCombat des Forces royales air, signait dans le ciel de l’Utah, aux Etats-Unis, le premier vol d’un Marocain à bord d’un hélicoptère d’attaque AH-64D.

Le 24 septembre 2021, les capitaines Harbouli et Ezhari des FRA, devenaient les premiers Marocains à piloter un hélicoptère de combat Apache via le système de simulation de la garde nationale de l’Utah, aux Etats-Unis.

Il est à noter enfin que, dans le cadre de la loi de finances 2022, l’Administration de la Défense nationale a programmé la réhabilitation de l’aéroport militaire de Khouribga, afin d’y recevoir les hélicoptères d’attaque AH-64E commandés auprès de l’avionneur américain Boeing.