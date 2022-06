Le général de corps d’armée Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, prononce une allocution à l'ouverture de l'exercice militaire African Lion, le 20 juin 2022 à Agadir.

© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Le coup d’envoi des manœuvres militaires de l’African Lion 2022 a été donné hier, lundi 20 juin 2022 à Agadir, avec la participation de 10 pays ainsi que d’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires. Compte-rendu.

C’est parti pour la 18e édition de l’exercice «African Lion», organisée par les Forces armées royales (FAR) et l’armée américaine. Les manœuvres militaires prévues cette année sont considérées comme étant les plus grandes jamais réalisées sur le continent africain et verront la participation de 7.500 soldats.

Dans une déclaration à la presse, le colonel major Youssef Kartoumi, commandant adjoint à la task force interarmées multinationales, a indiqué que conformément aux hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces armées royales, les FAR et les Forces armées américaines co-organisent la 18e édition des manoeuvres l’exercice African Lion 2022, du 20 au 30 juin 2022.

Il a souligné que le coup d’envoi effectif de cette édition a été donné de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, précisant qu’une dizaine de pays prennent part à cet exercice militaire afin d’unifier les programmes et les méthodes de planification et de commandement, et qualifier les participants pour travailler au sein d'un centre de commandement conjoint.

Le commandant Christopher Bradley, participant des Etats-Unis, a souligné, de son côté, que cet exercice militaire visait à renforcer les capacités communes de défense pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes, expliquant que ces manœuvres prendront différentes formes, à savoir des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes, de décontamination, entre autres.

Le colonel Mounir Oubakha, participant du Maroc, a tenu à rappeler que ce rendez-vous mettait en exergue l’importance du partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, lesquels partagent les mêmes idéaux de paix et de sécurité.

Pour sa part, le commandant Anissa Methqal, officier chargé des affaires civiles au sein du centre des opérations combinées, a expliqué que sa participation à l’exercice militaire 2022 consiste principalement à assurer la liaison entre les autorités militaires et civiles et entre celles-ci et la population locale.

Cet officier a ajouté que parmi les tâches assignées à cette cellule figuraient la facilitation du soutien logistique, le renforcement des mécanismes d’alerte précoce et de protection adaptés aux besoins de la population, la liberté de mouvement, l’appui à la mise en oeuvre des méthodes de gestion de conflits et l’accès égalitaire aux différents services sociaux et administratifs.

African Lion est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les Forces armées royales et les Forces armées américaines. L’édition de cette année connaît la participation de 10 pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les Etats-Unis, ainsi qu’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tan-Tan.