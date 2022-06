© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Kiosque360. Les manœuvres militaires de l’African Lion 2022 ont démarré ce lundi 20 juin. Comme lors des précédentes éditions, la junte militaire algérienne a cédé à la panique et a organisé des exercices tactiques près de Tindouf. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le coup d’envoi des manœuvres militaires de l’African Lion 2022 a été donné ce lundi 20 juin à Agadir, avec la participation, à côté du Maroc et des États-Unis, de 10 autres pays dont des africains ainsi que des observateurs militaires d’une trentaine de pays. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 21 juin, que le site de l’armée américaine a indiqué que l’African Lion 2022 sera « l’un des plus grands et meilleurs exercices militaires effectués jusqu’à maintenant».

Cette édition qui s’étalera jusqu’au 30 juin verra la participation de 7.500 soldats du Maroc, des États-Unis et d’autres pays comme la France, l’Italie, l’OTAN, la Tunisie, le Ghana, etc. Les manœuvres prévues engloberont, en plus des entrainements de lutte contre les groupes terroristes, des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique).

Des exercices qui suscitent la peur au sein de la junte algérienne dont les généraux se sont empressés d’organiser des manœuvres militaires nocturnes à balles réelles dans la région de Tindouf. Un communiqué du ministère de la défense a indiqué que c’est le chef d’état-major, Saïd Chengriha qui a supervisé cet exercice tactique. Le journal espagnol La Razon a souligné que ces manœuvres se sont déroulées dans la région du sud-ouest près de Tindouf, à quelques kilomètres des frontières avec le Maroc.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la supervision par Chengriha de ces exercices nocturnes révèle le climat de peur qui s’empare du régime militaire algérien à l’approche de chaque édition de l’African Lion. Une peur qui se transforme en panique quand le champ des manœuvres militaires s’élargit pour englober les régions limitrophes aux camps du Polisario en Algérie.

La présence des forces armées américaines perturbe davantage le sommeil des généraux algériens. D’autant plus que ces dernières années, le déroulement des manœuvres de l’African Lion au cœur du Sahara marocain a renforcé la reconnaissance de la marocanité de ce dernier par l’administration américaine, signée par le président Donald Trump.

Un camouflet pour le Polisario qui a tant clamé qu’il a bombardé la localité de Mahbes en violation du cessez-le feu. Cette édition se déroule au moment où le Maroc a accumulé de nombreux succès diplomatiques dans le dossier du Sahara marocain. Ce qui fait des manœuvres de l’African Lion 2022 une réaffirmation forte et solennelle de la justesse de cette cause qui ne souffre d’aucune ambiguïté.