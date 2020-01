Opération commando menée dans le Sud marocain, dans le cadre de l'exercice "African Lion" mené conjointement entre les FAR et l'US Army.

2500 militaires américains sont attendus au Maroc dans le cadre de l'exercice interallié "African Lion", dont le démarrage est prévu pour fin mars 2020.

"Exercice maritime avec des tirs navals, exercice aérien avec des avions F16 et KC-135, entrée forcée conjointe avec des parachutistes dans un exercice d'entraînement sur le terrain, exercice de préparation médicale, exercice de réponse chimique et biologique et programme d'aide civique humanitaire".

Voici les principaux axes de l’African Lion 2020, organisé conjointement par les États-Unis et le Maroc, terre d’accueil de cet exercice interallié et interarmées, le plus important à l’échelle du continent africain.

Outre les États-Unis et le Maroc, cet exercice annuel connaîtra la participation notamment des Forces armées tunisiennes, des Forces armées sénégalaises, des Forces armées espagnoles et des forces armées d'Italie, du Royaume-Uni, des Pays-Bas.

Au cours de l'exercice 2019, l'US Army et les FAR ont utilisé pour la première fois des bombes à guidage laser, les GBU-24 Paveway III et GBU-12 Paveway II. Desa vions F-16 marocains et américains ont également mené des attaques en surface et des opérations à grande échelle.

Le but de l'exercice est de préparer le terrain pour l'accès et l'interopérabilité entre les pays partenaires contre les réseaux adversaires visant à déstabiliser la région et menacer la liberté de circulation.