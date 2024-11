Accords d’Abraham: le dirigeant du PJD Mohamed Yatim recadre Benkirane et défend El Othmani

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD, opposition).. Brahim Taougar/360

Le dirigeant du PJD et ancien ministre de l’Emploi, Mohamed Yatim, a répondu avec force aux accusations du patron des islamistes, Abdelilah Benkirane, formulées contre son prédécesseur Saâd Eddine El Othmani, en le désignant comme étant le responsable de la «normalisation» avec Israël, en signant les accords d’Abraham.

L’ancien ministre a rappelé à Benkirane les propos qu’il avait tenus après la signature de cet accord, qui a «balisé le chemin à la reconnaissance par les États-Unis de la Marocanité du Sahara», rapporte Assabah de ce lundi 4 novembre 2024.

L’ancien chef du gouvernement, souligne Yatim, avait pourtant affirmé que «la normalisation est une décision de l’État, et non pas celle du parti ou du gouvernement», tout en ajoutant que «le deuxième homme de l’État (le Chef du gouvernement, Ndlr) ne peut pas s’opposer à une décision de la plus haute autorité, l’État».

L’ancien ministre de l’Emploi a indiqué, dans un message publié sur Facebook, que «la décision de la «normalisation» n’était pas prise par le PJD, ni par le chef du gouvernement de l’époque, en l’occurrence Saâd Eddine El Othmani, car il s’agit d’une décision souveraine de l’État, prise pour des raisons connues, qui ont été clarifiée en leur temps, que l’on en soit d’accord ou pas».

Et Yatim d’enfoncer davantage Benkirane, en affirmant que «l’homme qui a de l’audace doit s’adresser clairement à l’État, qui a parrainé la reprise des relations avec Israël, pour des raisons qu’il a considérées comme servant la cause nationale, sinon, il doit s’arrêter de cibler et de critiquer le maillon faible de cette décision».

Le dirigeant islamiste a ainsi dédouané Saâd Eddine El Othmani de toutes les accusations proférées par Benkirane, en précisant que «les positions officielles du PJD avant, et pendant, la cérémonie de signature des accords d’Abraham étaient claires à travers les communiqués refusant la reprise des relations avec Israël, que ce soit au niveau du Conseil national, ou du secrétariat général alors dirigés par El Othmani».

Et Yatim de «témoigner pour l’histoire et pour la vérité», en affirmant que l’ancien patron du PJD a toujours exprimé, via les médias, son refus à toute normalisation avec Israël.

Le dirigeant du PJD a conclu son message en rappelant, à nouveau, à Benkirane les propos qu’il avait tenus après la signature de l’accord d’Abraham: «le parti peut quitter le gouvernement, mais dans ces conditions, il était difficile de prendre cette décision, car à ce moment il fallait être aux côtés du Roi».