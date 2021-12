© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (photomontage)

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, vient d’annoncer l’élaboration d’un nouveau programme de développement des infrastructures de base dans le monde rural. Il appelle les conseillers régionaux et les élus locaux à y contribuer afin de le réussir à partir de 2023. Explications en images.

S’exprimant hier, mardi 28 décembre 2021, devant les membres de la Chambre des conseillers à l’occasion de la séance des questions orales, le ministre a indiqué que l’actuel programme des infrastructures, qui porte sur la construction de routes, de pistes, de passages ainsi que sur la connexion aux réseaux d’eau et d’électricité, s’achèvera en 2022.

«Il faut penser dès maintenant au nouveau programme d’infrastructures avec l’ambition de mettre en oeuvre une décentralisation afin que la conception et l’application du nouveau programme soient exécutées localement», a expliqué le ministre, qui a rappelé que le nouveau programme vise à réduire les disparités sociales «à travers l’emploi et l’augmentation des revenus des citoyens».

Revenant sur le bilan de l’actuel programme de développement des infrastructures, le ministre de l’Intérieur a livré son diagnostic, tout en apportant des solutions.

Abdelouafi Laftit a su faire preuve d’une parfaite maîtrise de la situation des chantiers et des besoins dans le monde rural, en expliquant que son département est au fait des priorités, des moyens et du suivi des projets au cas par cas. «Nous avons 46.000 douars au Maroc dont nous connaissons les besoins avec précision», a-t-il expliqué, précisant que «lorsqu’il y a une programmation de projets, nous n’avons qu’à cliquer pour sortir automatiquement les besoins des douars en matière d’infrastructures (routes, pistes, dispensaires, distribution d'eau et d'électricité)».

Cependant, le ministre a mis le doigt en toute franchise sur certaines problématiques qu’il a voulu partager avec les conseillers parlementaires. «Il existe des problématiques. Soyons clairs et honnêtes! Elles sont liées à des projets qui ne peuvent pas être réalisés par défaut d’adaptation entre les priorités et les moyens», a-t-il déclaré.

«On ne peut pas construire une route à 80 millions de dirhams pour relier une population 300 personnes perchées au sommet d’une montagne, alors que le même investissement pourrait servir à construire 10 routes pour plusieurs autres villages au relief non accidenté», a expliqué le responsable gouvernemental, qui a tenu à remercier les conseils régionaux pour leur contribution dans l’exécution des programmes d’infrastructures.

Abdelouafi Laftit a par ailleurs évoqué le programme de lutte contre les effets du froid pour la population montagneuse. Ce plan 2021-2022 d’atténuation des effets de la vague de froid vise 1.797 douars dans 233 localités (en tout, dans 27 provinces). Il cible au total près de 150.468 familles, soit une population totale d’environ 800.000 personnes, a détaillé le ministre de l'Intérieur.