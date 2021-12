© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur a activé le plan national annuel pour lutter contre les effets de la vague de froid dans les zones isolées en mobilisant des hélicoptères pour évacuer les personnes en détresse. Cette revue de presse est tirée d’un article du quotidien Al Massae.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a indiqué que son département veillait, en coordination avec tous les secteurs ministériels, à mettre en œuvre le plan national annuel pour lutter contre les effets de la vague de froid. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 29 décembre, que le ministre a souligné que les services concernés avaient aménagé 1.047 aires d’atterrissage pour les hélicoptères de secours de la gendarmerie royale et du ministère de la Santé. Ces hélicoptères, ajoute-t-il, vont permettre l’évacuation des personnes en détresse et l’approvisionnement en produits de première nécessité de certaines zones isolées, notamment celles où s’installent les nomades.

Et le ministre de préciser qu’avant de déployer ce plan, plusieurs mesures proactives avaient été prises, dont l’activation du centre de pilotage et de veille au niveau du département, ainsi que des comités provinciaux de vigilance chargés de faire le suivi de la situation sur le terrain. Répondant à une question posée par Youssef Chiri, un parlementaire du RNI, sur la situation dans la province de Ouarzazate, le ministre a indiqué que son département avait mobilisé 1.821 personnes chargées de communiquer avec les autorités locales pour faciliter les opérations de sauvetage. Les services spécialisés, poursuit Laftit, veillent à effectuer des interventions rapides pour ouvrir les routes coupées et désenclaver les douars.

Le quotidien Al Massae rapporte que le ministre a indiqué que l’État s’employait à rapprocher les services sanitaires de cette population en organisant des caravanes médicales malheureusement restreintes, cette année, à cause de la situation épidémiologique. Les responsables concernés, poursuit-il, se chargent de recenser les femmes enceintes pour prendre en charge celles qui arrivent à terme. Une attention particulière est accordée aux personnes âgées qui vivent isolées et à celles souffrant de maladies chroniques, auxquelles sont offerts la couverture médicale nécessaire et le chauffage, souligne le ministre.

Les services de l’État, poursuit-il, fournissent et distribuent, en outre, le fourrage au cheptel, car les habitants de ces zones vivent de leur élevage. En ce qui concerne les mesures prises pour venir en aide aux personnes affectées par la vague de froid à Ouarzazate, Laftit a indiqué que 129 douars relevant de 11 communes de 52.789 habitants ont été ciblés par cette opération.