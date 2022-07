next

En visite de travail au Maroc, le vice-Premier ministre et ministre israélien de la justice, Gideon Saar a rencontré, mercredi 27 juillet 2022 à Rabat, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

«Je viens de rencontrer le DG de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi. Nous avons discuté des défis politiques et sécuritaires communs auxquels Israël et le Maroc sont confrontés», a écrit le ministre israélien de la Justice, Gideon Saar dans un message posté sur Twitter.

Dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, le responsable israélien a signé hier, mardi 26 juillet, un mémorandum d’entente portant sur le renforcement et la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine juridique.

Ce mémorandum vise à renforcer la coopération afin de promouvoir les activités professionnelles des autorités en charge de la justice dans les deux pays et de définir un cadre pratique pour leurs futures activités conjointes, tout en soulignant l’importance de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’administration judiciaire.