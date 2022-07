Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue israélien, Gideon Saar, en visite de travail au Maroc, mardi 26 juillet 2022, à Rabat.

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a signé ce mardi 26 juillet 2022, à Rabat, un accord de coopération en matière de justice avec son homologue israélien, Gideon Saar, en visite de travail au Maroc. Dans un véritable plaidoyer, Abdellatif Ouahbi, avocat de profession, a demandé une justice équitable envers la cause palestinienne.

Lors de cette rencontre, Abdellatif Ouahbi ne s’est pas limité au développement de la coopération bilatérale avec le département israélien de la Justice. Il est en effet allé plus loin, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, en défendant la cause palestinienne.

«Vous êtes, monsieur le ministre, en visite dans un pays de paix, nous aspirons à une coopération qui soit au service des deux peuples, car le monde à besoin de la paix et d’une justice plus large qui inclut aussi les Palestiniens, sachant que nous sommes responsables de la paix et de son application», a affirmé, en substance, le ministre Abdellatif Ouahbi.

Il a rappelé que le Maroc «a toujours cherché à instaurer la paix dans la région» du Maghreb et du Moyen-Orient. Il a mis en exergue le fait que le Maroc compte des liens étroits avec Israël, entre autres à travers un million de juifs marocains. Ces derniers, a-t-il dit, ont des attaches avec le Royaume via notamment «un acte d’allégeance».

Et d’ajouter que, «nous rêvons d’une paix globale, comme nous rêvons d’un règlement à deux Etats (israélien et palestinien, Ndlr) cohabitant».

Son homologue israélien, Gideon Saar, par ailleurs vice-Premier ministre, a lui aussi rappelé les efforts du Maroc pour la réalisation de la paix et de la stabilité, indiquant que le Royaume a joué un rôle dans la conclusion de l’accord de paix avec l’Egypte.

A propos de l’accord qu’il a signé aujourd’hui avec son homologue Abdellatif Ouahbi, Gideon Saar a expliqué qu’il vise à renforcer un partenariat commun sachant que le Maroc et Israël luttent contre le radicalisme, le trafic des êtres humains et le blanchiment d’argent.

La convention tend à instaurer un échange d’expérience, à consolider la coopération en matière digitale pour assouplir les formalités administratives pour les citoyens et à établir un dialogue entre les tribunaux.

Il faut rappeler qu’un autre ministre israélien effectue en ce moment même une visite à Rabat. Il s’agit du ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, qui est un arabo-musulman israélien d’origine marocaine. Il a rencontré depuis le lundi 25 juillet 2022 plusieurs membres du gouvernement marocain, dont ceux de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, et de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd.

Ces deux visites de ministres s'ajoutent au flux constant de délégations de responsables israéliens qui se rendent dans le Royaume afin de consolider la coopération entre les deux pays. Cette semaine, les deux Etats ont renforcé leur alliance stratégique et militaire à l'occasion du déplacement dans le Royaume du chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, de mère marocaine.