La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a souligné, jeudi 2 juin 2022, lors de sa participation à la Conférence internationale sur l'environnement «Stockholm+50», l'engagement volontariste du Maroc dans les efforts internationaux en matière d'environnement et de développement durable.

Cette conférence, qui s’est tenue les 2 et 3 juin 2022 dans la capitale suédoise sous le thème «Stockholm+50: une planète saine pour la prospérité de toute et tous - notre responsabilité, notre chance», a été l'occasion pour Leila Benali de mettre en avant l'engagement du Royaume qui se traduit notamment par son adhésion à la majorité des accords multilatéraux sur l'environnement, indique le ministère de la Transition énergétique et du développement durable dans un communiqué.

A ce titre, la ministre a fait observer l'activation de ces accords sur le plan national, l'instauration d'une gouvernance au service du développement durable, ainsi que les progrès tangibles réalisés en termes d'intégration de la durabilité dans les politiques sectorielles, grâce à la stratégie nationale de développement durable qui vise à promouvoir la transition vers une économie verte inclusive à l'horizon 2030.

La ministre a également évoqué la mise en œuvre d'importants programmes dans le domaine de l'environnement et du développement durable, en plus du lancement par le Maroc d'un ensemble d'initiatives ambitieuses au niveau régional pour renforcer la résilience du continent africain face aux changements climatiques, à l’instar des trois commissions climat: du bassin du Congo, du Sahel et des Etats insulaires.

Et de réitérer l'engagement du Royaume, notamment à travers sa présidence de la sixième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, à déployer les efforts nécessaires avec l'ensemble des parties concernées pour traduire les engagements conclus en actions concrètes, à même d'assurer le bien-être des générations actuelles et futures.

Par ailleurs, Leila Benali a insisté sur l'importance de la tenue de cette conférence dans les circonstances particulières que connaît le monde actuellement, et ses répercussions sociales, sanitaires, économiques et environnementales, soulignant la nécessité d'agir et d'œuvrer pour réduire les effets des crises environnementales mondiales.

Dans ce sens, elle a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité internationales pour faire face à ces crises, notamment en favorisant l’accès au financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement.

En plus de Leila Benali, la délégation marocaine se compose de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, et de l’ambassadeur du Maroc en Suède, Karim Medrek.

Organisée par les Nations Unies et accueillie par la Suède avec le soutien du Kenya, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972 tenue en Suède.

Cette conférence constitue une occasion de consolider les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, consacrée au cinquantième anniversaire du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), tenue en mars 2022 à Nairobi (Kenya), sous la présidence du Maroc, en sa qualité de président de la sixième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, conclut le communiqué.