© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a mis en relief le rôle pionnier du Maroc en matière d’immigration, de lutte antiterroriste, de maintien de la paix et d’action climatique.

Le Maroc poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa stratégie nationale pionnière d’immigration et d’asile, conformément à la vision éclairée du Souverain pour une gouvernance humaine, responsable et solidaire des questions migratoires, a affirmé Nasser Bourita hier, lundi 27 septembre 2021 en visioconférence dans le discours du Maroc lors du Débat de haut niveau de la 76e Assemblée générale des Nations Unies.

Il a dans ce sens rappelé que le roi Mohammed VI a été désigné champion de l’Union africaine sur la question migratoire, relevant que le Maroc a également accueilli à Marrakech en décembre 2018 la conférence d’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

De même, Rabat abrite désormais le siège du premier Observatoire de l’immigration de l’UA, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a relevé que l’adhésion du Maroc aux efforts de lutte contre le terrorisme, parallèlement à son engagement constant dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), a été couronnée par l’inauguration à Rabat du Bureau du Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT).

Le choix du Maroc pour accueillir ce bureau onusien est une "reconnaissance claire" de la stature du Royaume en tant que partenaire compétent en matière de lutte contre le terrorisme et comme pourvoyeur de paix dans son environnement régional, a-t-il indiqué.

S’agissant de l’adhésion aux efforts consentis au niveau local, régional et international pour lutter contre les effets du changement climatique, Bourita a précisé que le Maroc agissait conformément à la vision anticipative de Sa Majesté le Roi et poursuit sa transition vers les énergies renouvelables, tout en tenant à diversifier les sources des énergies propres.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a salué le rôle des Casques bleus, tout particulièrement en cette période de pandémie, tout en rendant hommage aux âmes de tous ceux qui ont consenti d’énormes sacrifices au service des valeurs et principes nobles de l’ONU.

Dans ce sens, il a indiqué que le Maroc et la France comptent organiser la 2ème conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, qui accueille près de la moitié des opérations onusiennes de maintien de la paix.

Le ministre a rappelé, à cet égard, la participation du Maroc actuellement dans les forces de maintien de la paix onusiennes en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, ainsi que sa contribution à l’adaptation des opérations de maintien de la paix avec les enjeux et défis contemporains dans le droit fil de l’"initiative de renforcement de l’action pour le maintien de la paix” lancée par le Secrétaire général de l’ONU dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Concernant la question de désarmement, Nasser Bourita a précisé que le Maroc a été élu président de la Première Commission de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, soulignant qu’il s’agit de la première fois que le Royaume assume la présidence de cette importante commission chargée du désarmement et de la sécurité internationale.

Ce choix porté sur le Maroc, au nom du continent africain, se veut une reconnaissance onusienne de son rôle agissant, engagé et crédible dans les efforts internationaux visant à lutter contre la course à l’armement qu’il soit nucléaire ou conventionnel, ainsi que son action en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité régionales et internationales, a-t-il encore relevé.

Nasser Bourita a conclu en insistant sur la nécessité de prendre des mesures urgentes, effectives et coordonnées pour renforcer le rôle de l’ONU en tant qu’espace dédié à la coopération internationale, soulignant que le Maroc, animé d’un engagement constant et d’un esprit empreint de sérieux et de responsabilité, continuera à s’acquitter pleinement de son rôle au sein des mécanismes de l’organisation multilatérale, en vue de contribuer au renforcement de sa légitimité, son efficacité et son rayonnement.