Yan Chantrel, sénateur représentant les Français établis hors de France et membre du cercle des parlementaires de l'amitié franco-marocaine, est en visite au Maroc. Il s’agit de l’un de ses premiers déplacements à l’étranger, depuis son élection en septembre 2021.

Dans une déclaration pour Le360, Yan Chantrel a souligné que l’Afrique est une terre d’avenir, et plus particulièrement le Maroc. «J’ai voulu que l’un de mes premiers déplacements à l’étranger soit au Maroc pour montrer l’amitié importante entre la France et le Royaume. De plus, il y a beaucoup de Français installés ici, comme il y a plusieurs Marocains dans l'Hexagone», a-t-il indiqué.

En allant ainsi à la rencontre de ces Français établis au Maroc, ce membre du cercle des parlementaires de l'amitié franco-marocaine dit avoir été le témoin d’un attachement très fort de leur part au Royaume. Il a aussi relevé beaucoup de difficultés rencontrées par cette communauté, notamment liées au durcissement des conditions d'obtention des visas à l'égard de ressortissants originaires du Maroc.

«Ces restrictions peuvent poser plusieurs problèmes, notamment aux conjoints des Français installés au Maroc. Mais pas que. La France n'a aucun intérêt à restreindre drastiquement l'octroi de visas puisqu’il faut faciliter les échanges entre les deux pays», ajoute Yan Chantrel, qui rappelle que les relations franco-marocaines sont séculaires et empreintes d'un esprit d'amitié et de partenariat.

Le sénateur représentant les Français établis hors de France tient à relever, par ailleurs, que la proximité entre ces deux pays n'a pas d'équivalent, notamment grâce au maillage serré d'échanges entre eux. «Pour moi, le Maroc et la France entretiennent une relation spéciale. Ils sont proches, notamment en terme commercial et à tous les niveaux», a-t-il ainsi tenu à souligner.

Rebondissant sur son échange avec Mohamed Benchaaboun, ambassadeur du Maroc en France, Yan Chantrel a indiqué que lors de cette rencontre, il a été question de discuter des différents dossiers qui concernent les deux pays, dont les échanges économiques, pour pouvoir les renforcer, et de la gestion de la pandémie.

«Actuellement, nous sommes d’ailleurs en train d'étudier l'éventualité de dépêcher une délégation de parlementaires au Maroc au cours de cette année», a conclut Yan Chantrel.