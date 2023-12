2023: l'année du pragmatisme royal

«L’année 2023 aura été marquée par des actions royales stratégiques qui ont renforcé les fondements de l’État social pour répondre à la demande d’amélioration des conditions de vie des citoyens», souligne l’éditorialiste du quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 30 et 31 décembre.

Au niveau externe, a-t-il noté, «le pragmatisme royal a réussi à imposer les positions souveraines d’un Etat jouissant d’une crédibilité à l’échelle internationale, ce qui a fait du souverain un roi de la paix mondiale et son artisan, à la recherche de la stabilité internationale, en plus de son rôle de soutien de la sécurité, du développement et de la stabilité au Proche-Orient et en Afrique».

Mise à part l’année 2023, poursuit l’éditorialiste, depuis son accession au Trône, depuis plus de deux décennies, «Mohammed VI a réussi à séduire les leaders du monde». Et ce, explique l’éditorialiste, tout simplement parce que «le roi dit ce qu’il sait et fait ce qu’il dit». Cela s’explique clairement, indique l’éditorialiste, par «la prise de décisions difficiles et déterminantes en toute confiance, en toute détermination, avec une foi profonde et inébranlable, avec sagesse et prévoyance».

En temps ordinaire comme en temps de crise, écrit l’éditorialiste, «le roi gère toutes les situations avec diplomatie, sagesse et une prévoyance inédite, transformant les moments de crise en occasions de développement, comme ce fut le cas lors du Covid-19 et le séisme d’Al Haouz».