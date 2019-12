© Copyright : DR

C’est lors d’une cérémonie pour fêter le succès de son dernier album que Hatim Ammor a exprimé tout l’amour qu’il porte à son épouse, Hind Tazi. Sortez vos mouchoirs!

C’est un beau moment d’émotion que le chanteur Hatim Ammor a offert au public casablancais, mardi 17 décembre dernier. Sses fans étaient venus assister à une cérémonie, organisée à l’IMAX du Morocco Mall, pour fêter le succès de l’album «Bla Onwan».

Sur scène, le chanteur a rendu un vibrant hommage à Hind Tazi, son épouse marocaine, dans le même temps son manager, laquelle avait annoncé, le 14 septembre dernier sur Instagram, être atteinte d’un cancer.

Elle était alors apparue le crâne rasé dans les bras de son mari, enlacés dans une tendre étreinte, unis face à la maladie.

Une photo d’autant plus forte qu’elle était accompagnée du commentaire suivant : «un cancer! Et alors? Hamdoulah. Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle! Merci à mon cher époux, ma famille et mes amis d’être là à mes côtés. Je vous aime».

Hatim Ammor, en tenant la main de son épouse sur scène lui a déclaré sa flamme devant l’assistance: «je ne la remercierai jamais assez d’être à mes côtés et de me soutenir. C’est grâce à elle que cet album a connu autant de succès. Que Dieu la guérisse. Je ne suis rien sans elle».

Le chanteur a également tenu a remercier les fans qui ont soutenu sa femme et l’ont ainsi aidée à traverser cette dure épreuve. «Votre soutien l’a rendue plus forte» leur a-t-il lancé, visiblement reconnaissant.

Hind Tazi s’est elle aussi adressée au public en les remerciant de leur présence mais aussi de leur soutien, car, dit-elle: «cette année a été un peu spéciale pour nous, avec le succès de l’album de Hatim et un peu difficile pour moi… ».

Puis, elle en a profité pour remercier sa mère, son mari, leurs enfants et son docteur.

Hatim Ammor s’est ensuite mis à genoux devant elle en lui criant «je t’aime», avant de lui embrasser la main et d’inviter leur fille Ghita à se joindre à eux.