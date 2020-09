Réunissant la chanteuse Salma Rachid et le rappeur Don Bigg, le clip vidéo «Chlounej» a été diffusé, ce vendredi 18 septembre, sur YouTube. En moins de 24 heures, cet opus a récolté plus de 1.300.000 vues et caracole déjà en tête des tendances au Maroc. On vous laisse juger.