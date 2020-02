Imaan Hammam et Drake

Elle défile pour les plus grandes maisons de couture à travers le monde. Il est l’un des plus grands rappeurs de sa génération. Un beau couple en perspective.

Samedi soir, célébrités et influenceurs s’étaient donné rendez-vous à New York, au restaurant chinois Tuxedo, pour célébrer la nouvelle collaboration d'Imaan Hammam, top modèle d’origine marocaine, égyptienne et néerlandaise, avec la marque de lifestyle américaine, «Frame.»

Parmi les stars invitées à cette petite sauterie entre VIP figurait Drake, la superstar canadienne. Une présence qui a été très remarquée et commentée dans la presse et sur les réseaux sociaux.

En effet, en se glissant à la table d’Imaan Hammam, le chanteur a immédiatement déclenché des rumeurs quant aux relations sentimentales qu’il entretiendrait avec la belle jeune femme.

D’autant que Drake aurait été aperçu sortant de l’appartement de la belle Imaan, selon le Daily Mail, après que le chanteur canadien ait assisté à un défilé de Nike à New York.

- Drake sparks relationship rumors with supermodel Imaan Hammam as he's spotted leaving her apartment pic.twitter.com/VUfLPxHBuD — killer babes (@KILLerBABEs_1) February 8, 2020

Si ces rumeurs s’avéraient, ce serait la deuxième fois que Drake craquerait pour une Marocaine, son premier grand amour n’étant autre que Zineb Samir, alias Nebby, pour laquelle il a composé les chansons «Look What You’ve Done» en 2011 et «Best I Ever Had» en 2009.

Un faible pour les Marocaines, Drake ?