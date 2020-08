© Copyright : DR

Rachid Allali a bravé l'état d'urgence sanitaire en se rendant sur l'une des plages dans la région d'Achakar à Tanger. La plage est interdite dans cette ville du Nord et l'animateur de l'émission "Rachid Show" sur 2M n'a pas semblé s'en soucier. Il a été interpellé par la police.

L'animateur-vedette de l'émission Rachid Show diffusée tous les vendredis sur 2M, arrêté ce mercredi 19 août à Tanger, a été conduit au siège de la préfecture de police pour un interrogatoire. Rachid Allali se trouvait en vacances dans l'un des hôtels de la plage d'Achakar, à 20 km de Tanger.

Il a enfreint les consignes de l'état d'urgence sanitaire, en se permettant d'aller sur la plage privée attenante à l'hôtel où il réside, alors que seule l'entrée dans la piscine de l'établissement était autorisée.

Depuis la recrudescence des cas de Covid-19, se baigner et bronzer sur le sable est interdit à Tanger. Rachid Allali a fait fi de cette consigne des autorités et s'est, en plus, autorisé de lui-même une balade à cheval sur la plage.

Il a même publié ses photos sur son compte officiel Instagram. Bien mal lui en a pris, puisqu'il s'agit là d'une infraction aux règles de l'urgence sanitaire, toujours en vigueur au Maroc.