Fille et ancienne conseillère à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump, Ivanka Trump, accompagnée de son mari, Jared Kushner, également ancien conseiller de l'ex-président et fondateur de l’institut pour la paix des accords d’Abraham, est en visite privée à Tanger.

Après avoir atterri ce vendredi 1er juillet 2022 à l’aéroport international Ibn Battouta, la fille de l’ancien président américain a été accueillie par des responsables civils et militaires de la ville. Des dispositifs sécuritaires renforcés ont été mis en place et déployés dès son arrivée, dès le salon d’honneur et dans les abords de l’aéroport.

Selon des informations recueillies par Le360, la fille de Donald Trump et son mari, sont accompagnés de leur famille, pour profiter de quelques jours de vacances par beau temps.

Au programme, toujours selon nos sources, des visites des zones avoisinantes de la ville de Tanger, et de l’ancienne médina de la ville.

Pour rappel, la dernière visite d’Ivanka Trump remonte à 2019, pour une période de trois jours, qui portait notamment sur la promotion de son initiative de développement économique des femmes «Women’s Global Development and Prosperit» (W-GDP). L’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP) est un programme qui a pour ambition d’aider à l’émancipation économique de 50 millions de femmes d’ici 2025.