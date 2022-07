© Copyright : DR

Arrivés hier, vendredi 1er juillet 2022, la fille de l'ex-président des Etats-Unis Donald Trump et son mari, accompagnés de leur famille, profitent de leurs vacances à Tanger. Les deux anciens conseillers de la Maison Blanche ne cachent pas leur admiration pour la perle du nord.

En visite à Tanger, Ivanka Trump, fille et ancienne conseillère de Donald Trump, ex-président des Etats-Unis, est tombée sous le charme de la ville, en particulier de sa médina.

Ivanka trump et son mari Jared Kushner, également ancien conseiller de l'ex-président américain et fondateur de l’institut pour la paix des accords d’Abraham, ont effectué ce samedi une petite ballade dans la médina et ses alentours. Selon les informations recueillies sur place, la fille de l'ancien président américain ne s'est pas départie de son smartphone pour photographier les nombreux monuments historiques de la cité.

Entourée d'un important dispositif sécuritaire, la fille de l’ancien président des Etats-Unis a également pris la pose, en compagnie de son mari, au sein du musée de la légation américaine de Tanger, le plus ancien bâtiment diplomatique des Etats-Unis à l'étranger. Elle a également visité l’espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battouta, place Borj En-Naâm.

Le couple s'est ensuite rendu à la synagogue Assayag qui abritera bientôt le futur Musée juif de Tanger, après la fin des travaux de réhabilitation commencés il y a environ deux ans.

Lors de cette visite, Ivanka trump a pu aussi savourer la gastronomie marocaine, en dégustant couscous et tajine dans l’un des restaurants de la ville, près de Bab El Kasbah. Au programme de son séjour à Tanger, figurent également des visites des grottes d'Hercule et du cap Spartel, toujours selon nos sources.

Pour rappel, la dernière visite au Maroc d’Ivanka Trump remonte à 2019, pour une période de trois jours, qui portait notamment sur la promotion de son initiative de développement économique des femmes «Women’s Global Development and Prosperit» (W-GDP). L’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP) est un programme qui a pour ambition d’aider à l’émancipation économique de 50 millions de femmes d’ici 2025.