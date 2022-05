© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Invitée par Le360, la comédienne Fatima-Zahra Lahrech révèle ses nouveaux projets et se livre sur le nouveau rôle qu’elle interprète dans la série «Jrit ou jarit». Interview.

Fatima-Zahra Lahrech apparaît sous un nouveau jour dans la série télévisée «Jrit ou jarit», où elle incarne le rôle de Zineb. Un nouveau personnage, et différent surtout, qui vient s'ajouter au palmarès des rôles joués par cette jeune comédienne.

«Ce rôle est très différent des autres que j’avais l’habitude d’interpréter et qui étaient, pour la plupart, ceux d’une jeune femme sans défense ou souffrant de troubles psychologiques. Zineb est en effet une femme égoïste qui ne pense qu’à son propre intérêt, sans se soucier des autres», déclare Fatima-Zahra Lahrech, interrogée par Le360.

D’ailleurs, la diffusion de cette série, réalisée par Lamis Khairat et produite par la Société nationale de radiodiffusion et de la télévision (SNRT), n’est toujours pas programmée.

Quant à ses projets futurs, Fatima-Zahra Lahrech, qui est aussi une passionnée du chant, a précisé dans cet entretien pour Le360 que l’idée de sortir prochainement un single lui tourne à l’esprit, et ceci, depuis la diffusion de son premier clip avec le chanteur marocain Oussama Fadel.

«J’aime chanter, et l’idée de sortir prochainement un single ne fait même pas l'objet de réflexion. D’ailleurs, j’ai reçu pleins de commentaires positifs après avoir collaboré avec Oussama Fadel. Mais tout d’abord, je dois suivre des cours de chant pour perfectionner ma voix, et me préparer bien comme il faut, avant d’entamer ce nouveau projet», confie notre interlocutrice.